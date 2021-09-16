Женские страсти

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Пусть будет любовница

Пусть будет любовница

Семейная жизнь начиналась очень красиво. Муж часто приходил домой с цветами, я ждала его с вкусным ужином.

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Александр Бабков
Раз муж может отобрать ребенка значит она не жена а СОЖИТЕЛЬНИЦА т.е. живет без посещения ЗАГСа А это САМА виновата и нехрен теперь плакаться и ставить какие то условия!Выгонит и ребенка отсудит тк по всему видно она в добавок ни на что кроме кувыркания в постели не способна!
Лариса Сергеевна
С чего такие выводы?
Валерий Алексеев
Дети всегда остаются с матерью. Алименты и без ЗАГСа получит.

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