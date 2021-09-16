Пусть будет любовница

Женские страстиКрасотаПусть будет любовница Семейная жизнь начиналась очень красиво. Муж часто приходил домой с цветами, я ждала его с вкусным ужином.Вернуться к статье3НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр БабковРаз муж может отобрать ребенка значит она не жена а СОЖИТЕЛЬНИЦА т.е. живет без посещения ЗАГСа А это САМА виновата и нехрен теперь плакаться и ставить какие то условия!Выгонит и ребенка отсудит тк по всему видно она в добавок ни на что кроме кувыркания в постели не способна!Лариса СергеевнаС чего такие выводы?Валерий АлексеевДети всегда остаются с матерью. Алименты и без ЗАГСа получит.Комментировать
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