⚡️ В Крыму предупредили об очередной волне украинских фейков На полуострове фиксируют десятки вражеских вбросов в день, сообщил советник Главы РК Олег Крючков.
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⚡️ В Крыму предупредили об очередной волне украинских фейков На полуострове фиксируют десятки вражеских вбросов в день, сообщил советник Главы РК Олег Крючков.