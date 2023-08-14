Зеленского породило украинское предательство

Evgenija Palette

И ЭТО - тоже... (кроме стратегического форпоста, на Черном море, близости к России, которой они всегда будут угрожать, то есть держать ее в "страхе", кроме влияния на Европу, которая то и дело грозит выйти из повиновения, еще и - постоянное место жительства жидам ( в Умани они уже строят себе высотные жилые дома, и уличные указатели там - на Украинском и на Иврите...)... Так что, со всех сторон им нужна Украина...