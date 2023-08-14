Владимир Зеленский пришел к власти вовсе не 20 мая 2019-го, как пишут биографы. Пищевой бульон, биологическая культура, из которой чуть позже вырос гомункул Зеленский, развели в 1991 году руками Леонида Кравчука, а в полной мере оно проросло при Леониде Кучме.
Зеленского породило украинское предательство
Комментарии
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Evgenija Palette
И ЭТО - тоже... (кроме стратегического форпоста, на Черном море, близости к России, которой они всегда будут угрожать, то есть держать ее в "страхе", кроме влияния на Европу, которая то и дело грозит выйти из повиновения, еще и - постоянное место жительства жидам ( в Умани они уже строят себе высотные жилые дома, и уличные указатели там - на Украинском и на Иврите...)... Так что, со всех сторон им нужна Украина...
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6 час.
Evgenija Palette
... украинское "предательство" и... жидовская алчная беспринципность... Фигляр есть фигляр...
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6 час.
Сергей Дмитриев
Комик-Ад Зэ = Зеленский
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3 час.
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