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Мурашко заявил о близости ряда регионов к победе над коронавирусом

Мурашко заявил о близости ряда регионов к победе над коронавирусом

Ряд российских регионов близки к победе над коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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Виктория Квачева
Мурашко реально на муравья похож...какая мерзкая рожа..откуда эти выродки вылазят в министры?
Елена Мамонова
согласна,взгляд жуткий и говорит как будто умрёт через пять минут
Виктория Квачева
😆😆👍все четко подметили!

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