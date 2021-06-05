Мурашко заявил о близости ряда регионов к победе над коронавирусом

ГлагоLАвторский материалНаши редакторы постоянно отбирают для вас лучшие материалыКОРОНАВИРУСМурашко заявил о близости ряда регионов к победе над коронавирусом Ряд российских регионов близки к победе над коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.Вернуться к статье3НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктория КвачеваМурашко реально на муравья похож...какая мерзкая рожа..откуда эти выродки вылазят в министры?Елена Мамоновасогласна,взгляд жуткий и говорит как будто умрёт через пять минутВиктория Квачева😆😆👍все четко подметили!Комментировать
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