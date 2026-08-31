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Орелtimes

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Орловский Соцфонд успешно экономит на аренде помещений

Орловский Соцфонд успешно экономит на аренде помещений

Отделение СФР по Орловской области пристально следит за своими расходами. Это касается и аренды помещений.

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