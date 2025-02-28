10 тысяч предзаказов за два часа: почему Xiaomi SU7 Ultra произвел фурор в Китае

Покупатели могут воспользоваться онлайн-конструктором и выбрать цвет кузова, декоративные элементы, диски, шины и даже отделку интерьера Xiaomi объявила о феноменальном успехе предварительных продаж своего нового гиперкара Xiaomi SU7 Ultra.
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