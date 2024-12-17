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Закон, порядок, государство

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Зенитчики группировки войск «Центр» прикрыли позиции российских войск от разведывательных беспилотников ВСУ на Красноармейском направлении

Зенитчики группировки войск «Центр» прикрыли позиции российских войск от разведывательных беспилотников ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» уничтожил вражеский разведывательный БпЛА самолетного типа и барражирующий боеприпас ВСУ.

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