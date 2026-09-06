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Росздравнадзор сообщил об отзыве шести серий препарата «Омнипак»

Росздравнадзор сообщил об отзыве шести серий препарата «Омнипак»

Компания GE HealthCare отзывает шесть серий препарата «Омнипак» из-за потенциального риска для безопасности пациента, сообщает Росздравнадзор.

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