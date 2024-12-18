Сотрудники уголовного розыска, московской полиции и ФСБ вместе со следователями установили личность подозреваемого в теракте на Рязанском проспекте.
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Сотрудники уголовного розыска, московской полиции и ФСБ вместе со следователями установили личность подозреваемого в теракте на Рязанском проспекте.