Трамп напрямую вмешивается в выборы президента Польши

Случайно или нет, но 18 мая в день, когда должен состояться второй тур президентских выборов в Румынии, в еще более крупной и важной восточноевропейской державе – Польше пройдет первый тур аналогичного собственного голосования.
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