Да будет свет. Дороги Владивостока становятся безопаснее и комфортнее

Во Владивостоке продолжаются работы по благоустройству, сообщает PRIMPRESS. Специалисты муниципальных учреждений улучшают качество наружного освещения, а также осуществляют ремонт лестниц и пешеходных дорожек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии