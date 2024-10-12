5 признаков, что вы будете «злым маразматиком» в старости

Знаменитый психиатр и физиолог Владимир Бехтерев считал, что 80% людей к старости становятся «злыми или наивными маразматиками» — лишь немногим удастся сохранить способность думать и анализировать происходящее вокруг.
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