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Царьград

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На Кубани женщина на Lada сбила пешехода на переходе

На Кубани женщина на Lada сбила пешехода на переходе

Госавтоинспекция Кубани проводит проверку по факту наезда на пешехода в Новокубанском районе. Авария зафиксирована 9 сентября в 19:00 на 41-м километре автодороги Отрадо-Ольгинское — Новокубанск — Армавир.

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