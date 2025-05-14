Новости внутренней и внешней политики в России

Представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Александр Яковенко проинформировал о том, что прошедший через нацификацию и перевооружение киевский режим сумеет одержать победу, проведя серию резких наступательных операций.