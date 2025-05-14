Представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Александр Яковенко проинформировал о том, что прошедший через нацификацию и перевооружение киевский режим сумеет одержать победу, проведя серию резких наступательных операций.
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