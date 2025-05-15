📷❗️Российский БПЛА-камикадзе "Тювик" успешно прошёл боевую апробацию в зоне проведения специальной военной операции.
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📷❗️Российский БПЛА-камикадзе "Тювик" успешно прошёл боевую апробацию в зоне проведения специальной военной операции.