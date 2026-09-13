Женщина родила ребенка на борту самолета Красноярск – Новый Уренгой

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Жительница Нового Уренгоя родила сына в самолете по дороге из Красноярска. Об этом 13 сентября сообщили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа.
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