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Женщина родила ребенка на борту самолета Красноярск – Новый Уренгой

Женщина родила ребенка на борту самолета Красноярск – Новый Уренгой

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Жительница Нового Уренгоя родила сына в самолете по дороге из Красноярска. Об этом 13 сентября сообщили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа.

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