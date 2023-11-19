НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Товарищеский матч. Россия U21 играет с минским «Динамо»

Товарищеский матч. Россия U21 играет с минским «Динамо»

Минск, Беларусь Товарищеский матч «Динамо» Минск – Россия U21 – 1:0 (первый тайм) Россия U21 (стартовый состав): Голиков, Рожков, Лобов, Кирш, Крашевский, Пяткин, Ишков, Кисляк, Чупаев, Родионов, Богданец.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх