⚡️ В Алуште выбирают главу администрации Стартовал конкурс на замещение вакантной должности главы администрации города.
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⚡️ В Алуште выбирают главу администрации Стартовал конкурс на замещение вакантной должности главы администрации города.