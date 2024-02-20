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Что не так с дорожными камерами в России? Генпрокуратура объявила о тотальной проверке

Что не так с дорожными камерами в России? Генпрокуратура объявила о тотальной проверке

Поручения направлены региональным прокурорам. Проверке подлежат почти 30 тысяч устройств.Генеральная прокуратура России объявила о запланированной совместной проверке мест установки дорожных камер по всей территории России с целью исключения "недобросовестного использования систем фотовидеофиксации".

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