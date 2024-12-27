Что Трамп для Азии готовит?

В общей сложности в Договоре 23 статьи. Помимо вопросов взаимной военной помощи, документ предусматривает расширение сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях, в том числе в сферах космоса и мирного атома.
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