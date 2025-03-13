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Как отличить газовика от мошенника?⁠⁠

Как отличить газовика от мошенника?⁠⁠

Умение распознавать так называемых лжегазовиков поможет не только сохранить деньги, но и уменьшит риск аварий и утечек от некачественной работы мошенников.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Если не было оповещения о предстоящей проверке, нечего и запускать &quot;газовиков&quot;.
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