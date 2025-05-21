Вооруженные “речные пираты” ограбили иностранных туристов во время обзорной экскурсии

Вооруженные “речные пираты” ограбили испанских туристов в перуанской Амазонии, Турист говорят, что четыре человека с пистолетами и автоматом в руках поднялись на борт судна и заставили пассажиров снять деньги со своих банковских счетов.
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