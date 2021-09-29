Трагедия русского Жюля Верна

☭КОМПАСПолитикаТрагедия русского Жюля ВернаАлександр Беляев писатель-фантаст, один из основоположников советской научно-фантастической литературы.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVilli sherbakКто в детстве из моих сверстников не читал произведения Александра Беляева. А какой фурор произвел фильм "Человек-амфибия", который я с друзьями посмотрел не одиножды. Но вот о трудной судьбе автора я узнал из этой статьи спустя более пятидесяти лет. Спасибо автор за этот рассказ.Светлана МитленкоПожалуйста.Евгений КовальЧуковскийСпасибо за рассказ о замечательном писателе!Светлана МитленкоПожалуйста, Евгений.Сергей ГощанскийЯ ничего не знал о биографии А. Беляева. Спасибо за информацию. Интересно и познавательно.Светлана МитленкоПожалуйста, Сергей.Комментировать
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