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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гельмут Марко: «3-я стартовая позиция Ферстаппена – оптимальная, если пойдет дождь»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассчитывает на высокий результат Макса Ферстаппена, если Гран-при Австралии будет дождевым, как обещают прогнозы.

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