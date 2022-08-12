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Швентек о поражении от Хаддад Майя: «Без ветра я бы справилась. Но он был просто безумным»

Первая ракетка мира Ига Швентек прокомментировала поражение от Беатрис Хаддад Майя в третьем круге турнира в Торонто – 4:6, 6:3, 5:7.

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