В Steam вышел фэнтезийный шутер в духе 90-х с магией, встроенным редактором и выс...

В Steam вышел фэнтезийный шутер в духе 90-х с магией, встроенным редактором и высоким рейтингомКомпания-издатель Apogee Entertainment и студия-разработчик Emberheart Games выпустили в раннем доступе олдскульный шутер от первого лица под названием Wizordum.