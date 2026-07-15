Наращивание ядерной координации США, Японии и Южной Кореи в Северо-Восточной Азии

Совместные военно-морские учения США, Южной Кореи и Японии, проведённые в конце апреля 2026 года у острова Чеджу, а также создание трёхсторонних механизмов обмена разведывательной информацией и консультаций по ядерному планированию выводят американо-южнокорейское военное сотрудничество на качественно новый уровень, который Пхеньян квалифицирует как формирование регионального ядерного альянса, аналогичного по своей сути североатлантическому блоку.