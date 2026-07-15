Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 913 подписчиков

Наращивание ядерной координации США, Японии и Южной Кореи в Северо-Восточной Азии

Наращивание ядерной координации США, Японии и Южной Кореи в Северо-Восточной Азии

Совместные военно-морские учения США, Южной Кореи и Японии, проведённые в конце апреля 2026 года у острова Чеджу, а также создание трёхсторонних механизмов обмена разведывательной информацией и консультаций по ядерному планированию выводят американо-южнокорейское военное сотрудничество на качественно новый уровень, который Пхеньян квалифицирует как формирование регионального ядерного альянса, аналогичного по своей сути североатлантическому блоку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Чужая
Задрали уже эти штаты... Везде свой клюв засунут😡😡
Ответить
1 м.