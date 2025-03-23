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Мэр Стамбула арестован по решению суда

Мэр Стамбула арестован по решению суда

Уличные протесты начались в Стамбуле и других городах Турции несколько дней назад, сразу после задержания мэра Стамбула и одного из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии.

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Комментарии
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Eduard
Арест незаконный,обвинения фальшивые! Сейчас в моде обвинять без доказательст,причем те кто обвиняют,давно повешеными быть должны 10 раз!
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1 д.
Eduard
Лицемерный Эрдоган так конкурентов убирает!
Ответить
1 д.
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