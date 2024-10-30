Биткоин достиг $73 600

Bitcoin достиг утром отметки $73 600, что всего на несколько долларов ниже исторического максимума. Аналитики уверены в скором прорыве максимальной отметки 4 причинам: Влияние ETF: Одобрение спотовых Bitcoin ETF, особенно успешного iShares Bitcoin ETF, привлекло значительный институциональный интерес.