Заинтересованным в Дэмиане Лилларде командам было сказано, что игрок недоступен для обмена

«Портленд» сохранил в составе многолетнего лидера команды Дэмиана Лилларда после дедлайна на обмены. Как сообщает обозреватель Крис Хэйнс, заинтересованным в Лилларде командам было недвусмысленно сказано, что 32-летний игрок недоступен для перехода.