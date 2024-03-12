FT: ЕС решил передать замороженные российские активы Киеву этим летом

Брюссель намерен ускорить получение Украиной до 3 млрд евро из замороженных российских активов. Первый транш прибыли от Euroclear может быть получен уже в июле, если столицы ЕС одобрят это решение, пишет Financial Times.
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