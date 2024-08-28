Магнитная буря ночью бушевала на Земле В магнитосфере Земли в эти часы происходит магнитная буря. Она слабая и, вероятнее всего, вскоре закончится.
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Магнитная буря ночью бушевала на Земле В магнитосфере Земли в эти часы происходит магнитная буря. Она слабая и, вероятнее всего, вскоре закончится.