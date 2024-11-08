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В Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры

В Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры

В подконтрольной Украине части Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщает назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале Он не сообщил, о каком именно объекте идет речь.

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