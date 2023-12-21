Танцы, которые родители считали непристойными, а дети всё равно самозабвенно отплясывали

С нами не соскучишься!

Танцы, которые ужасали родителей прошлых веков непристойностью, а дети всё равно танцевали Вальс или канкан? Танго или фокстрот? Рок-н-ролл или ламбада? Найдите в каждой паре неприличный танец, который опозорил бы седины родителей непутёвых танцоров.