Танцы, которые родители считали непристойными, а дети всё равно самозабвенно отплясывали

Танцы, которые ужасали родителей прошлых веков непристойностью, а дети всё равно танцевали Вальс или канкан? Танго или фокстрот? Рок-н-ролл или ламбада? Найдите в каждой паре неприличный танец, который опозорил бы седины родителей непутёвых танцоров.
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