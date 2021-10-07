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В «Талибан» назвали ИГ* не угрозой, а «головной болью»

В «Талибан» назвали ИГ* не угрозой, а «головной болью»

Афганистан не видит угрозу в террористической организации «Исламское государство»*, сообщил заместитель министра культуры и информации временного правительства государства, а также официальный представитель движения «Талибана»* Забиулла Муджахид.

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