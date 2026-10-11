Россия навязала Киеву главный бой. И выпутаться из этой ловушки невозможно. Как отметил военный обозреватель Царьграда Влад Шлепченко, враг вынужден сокращать силы, которые раньше шли на поражение нашей промышленности, и направлять их на оборонительные операции.
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