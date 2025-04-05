Глава РФПИ Дмитриев призвал экс-посла Макфола быть миротворцем

Бывшему американскому послу в РФ Майклу Макфолу стоит перестать выступать в качестве игрока глубинного государства, считает глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев.
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