Двухсотые ВСУшники лежат в четыре ряда — цена «перемоги» в Орехове

Под музыку «Вивальди»: Драпатый решил блеснуть военным искусством в Запорожской области На Запорожском направлении продолжаются тяжелые бои в Орехове.
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