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"Они не знали, где нас искать": В Курской области сдался в плен целый взвод ВСУ

Целое украинское подразделение оказалось брошенным в селе Кортнево Курской области. Пришлось сдаваться в плен, рассказал старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Хватило ума сохранить жизни подчиненных ,и это уже плюс!
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