Военное обозрение

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Серия штурмов подразделениями ВСУ российских позиций под Пятихатками закончилась для противника плачевно

Серия штурмов подразделениями ВСУ российских позиций под Пятихатками закончилась для противника плачевно

В районе дач у Антоновского моста на Херсонском направлении идут бои между военнослужащими ВДВ России и украинскими ДРГ.

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