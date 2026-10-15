Православная община Рейкьявика выразила сожаление в связи с решением городского совета от 8 октября 2026 года об отзыве земельного участка по адресу Mýrargata 21–23, предназначенного для строительства храма.
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