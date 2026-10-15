Пра­во­слав­ная общи­на Рейкья­ви­ка выра­зи­ла сожа­ле­ние в свя­зи с реше­ни­ем город­ско­го сове­та от 8 октяб­ря 2026 года об отзы­ве земель­но­го участ­ка по адре­су Mýrargata 21–23, пред­на­зна­чен­но­го для стро­и­тель­ства хра­ма.