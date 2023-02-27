Аргументы и Факты

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В Конгрессе США предупредили о вероятности гражданской войны в стране

В Конгрессе США предупредили о вероятности гражданской войны в стране

США движутся к национальному разводу, при котором республиканские штаты будут отделены от демократических, Вашингтон должен избежать начала новой гражданской войны, заявила в Twitter член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.

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