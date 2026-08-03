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Ивановские новости

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Ивановский кандидат в Госдуму Горюнов обжалует отказ в регистрации

Ивановский кандидат в Госдуму Горюнов обжалует отказ в регистрации

Каменщик-шахтер Леонид Горюнов обжалует отказ в регистрации кандидатом в Госдуму из-за бюрократической ошибки: его заставили дважды подать одну и ту же справку об отсутствии зарубежных счетов у несуществующих жены и детей.

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