Ивановский кандидат в Госдуму Горюнов обжалует отказ в регистрации

Каменщик-шахтер Леонид Горюнов обжалует отказ в регистрации кандидатом в Госдуму из-за бюрократической ошибки: его заставили дважды подать одну и ту же справку об отсутствии зарубежных счетов у несуществующих жены и детей.
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