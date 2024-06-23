«Хаббл» получил первое изображение после возобновления работы

Спиральная галактика NGC 1546 расположена на расстоянии примерно 50 миллионов световых лет от Земли, в созвездии Золотая Рыба / © NASA / ESA / STScI / David Thilker (JHU) В конце мая «Хаббл» перешел в безопасный режим, поскольку один из трех оставшихся активных гироскопов системы наведения вышел из строя.