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«Хаббл» получил первое изображение после возобновления работы

«Хаббл» получил первое изображение после возобновления работы

Спиральная галактика NGC 1546 расположена на расстоянии примерно 50 миллионов световых лет от Земли, в созвездии Золотая Рыба / © NASA / ESA / STScI / David Thilker (JHU) В конце мая «Хаббл» перешел в безопасный режим, поскольку один из трех оставшихся активных гироскопов системы наведения вышел из строя.

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