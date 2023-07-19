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Тарханов о Кокорине и «Спартаке»: «Мог бы выиграть конкуренцию у Соболева, по мастерству он сильнее»

«Кокорин пригодился бы любому клубу России. На Кипре он играл хорошо, стал лучшим бомбардиром, его признали лучшим игроком чемпионата.

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