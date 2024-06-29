Минобороны Белоруссии заявило о появлении спецназа Украины на границе

Украина стягивает подразделения специального назначения на границу с Белоруссией, заявил начальник Генерального штаба белорусских Вооруженных сил Павел Муравейко «В населенный пункт Овруч, который на Житомирском направлении, Ровенском-Житомирском направлении, прибыли подразделения специального назначения 1-й президентской бригады», – сказал он в эфире телеканала ОНТ.