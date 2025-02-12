Выполнение нацпроектов вызывает серьёзные вопросы. Особенно в Астраханской и Ивановской областях

Как расходуются государственные средства? На этот очень важный вопрос мы нередко получаем просто шокирующий ответ: нередко они просто «исчезают», а те программы, на которые они выделяются, превращаются в фикцию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии