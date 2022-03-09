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Samsung Galaxy A73 5G с узкой рамкой показали на пресс-рендере

Samsung Galaxy A73 5G с узкой рамкой показали на пресс-рендере

Следующими телефонами Samsung серии A станут Galaxy A73 5G и A53 5G, выход которых ожидается в ближайшее время.

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