Жилой квартал с соцобъектами и логистическим центром могут построить в Рязанском районе Москвы

За счет инвестора построят почти 450 тыс. кв.м недвижимости Жилой квартал с социальной инфраструктурой и логистическим центром планируется возвести на месте бывшей промзоны, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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