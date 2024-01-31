Жилой квартал с соцобъектами и логистическим центром могут построить в Рязанском районе Москвы

За счет инвестора построят почти 450 тыс. кв.м недвижимости Жилой квартал с социальной инфраструктурой и логистическим центром планируется возвести на месте бывшей промзоны, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.