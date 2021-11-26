Почему Маркс был прав?

Вы помните, как многие смеялись над «фантазиями» Маркса, Энгельса, коммунистов, которые заявляли, что с развитием общества и приближением его к коммунизму, будут отмирать деньги, будет отмирать институт семьи, сельский труд сблизится с промышленным, а общество перейдет к самоуправлению? А так ли это фантастично? Давайте кратко разберем несколько моментов.
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